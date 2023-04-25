«Челси» не выбывал из гонки за Осимхеном

Лондонский «Челси» всё ещё сохраняет шансы на трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, слухи о том, что «пенсионеры» выбыли из гонки за нигерийцем не соответствую действительности.

Ранее также сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заметно продвинулся в переговорах по Осимхену, но Романо опровергает и эти слухи, утверждая, что гонка всё ещё открыта. «Наполи» пока даже не выставил окончательную цену, несмотря на прежде ходившие разговоры о 150 миллионах евро.

Осимхен является лучшим бомбардиром этого розыгрыша Серии А. На счету нигерийского форварда 21 гол в чемпионате.