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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» не смог забить «Салернитане» в первом тайме – без победы чемпионство будет отложено

30 Апреля 2023 • 16:58 Комментировать
Наполи
1:1
Салернитана
окончен

«Наполи» может стать чемпионом Италии к шести часам вечера по московскому времени. Для этого команде Лучано Спаллетти нужно обыграть дома «Салернитану».

После первого тайма матча в Неаполе на табло горят нули – 0:0. Если «Наполи» не удастся набрать три очка, то праздник по случаю чемпионства будет отложен как минимум до следующего тура.

«Наполи» хочет оформить титул перед своими фанатами, поэтому во втором тайме команда должна прибавить. Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что «Наполи» в последний раз становился чемпионом Италии в 1990 году.

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