Аморузо: «Влахович забивал бы много голов, выступая за «Наполи»

Бывший футболист Никола Аморузо считает, что бомбардирские качества форварда «Ювентуса» Душана Влаховича гораздо лучше раскрылись бы в «Наполи».

В текущем сезоне сербский футболист не показывает той результативности, которую от него ждали, отличившись 11 раз в 35 поединках за туринцев во всех турнирах.

«Всем известны сильные и слабые стороны Аллегри. Он отлично управляет коллективом, но, в отличие от Спаллетти, не делает игру зрелищной. Выступая в «Наполи», Осимхен смог добавить мастерство к своим выдающимся физическим данным, но и Влахович, думаю, был бы очень хорош в этой команде. Он много забивал бы, если бы его встроили в систему нынешнего «Наполи», – приводит TMW слова Аморузо.