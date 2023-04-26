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Чемпионат Италии. Серия А

Аморузо: «Влахович забивал бы много голов, выступая за «Наполи»

26 Апреля 2023 • 00:37 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
29.04 16:00

Бывший футболист Никола Аморузо считает, что бомбардирские качества форварда «Ювентуса» Душана Влаховича гораздо лучше раскрылись бы в «Наполи».

В текущем сезоне сербский футболист не показывает той результативности, которую от него ждали, отличившись 11 раз в 35 поединках за туринцев во всех турнирах.

«Всем известны сильные и слабые стороны Аллегри. Он отлично управляет коллективом, но, в отличие от Спаллетти, не делает игру зрелищной. Выступая в «Наполи», Осимхен смог добавить мастерство к своим выдающимся физическим данным, но и Влахович, думаю, был бы очень хорош в этой команде. Он много забивал бы, если бы его встроили в систему нынешнего «Наполи», – приводит TMW слова Аморузо.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лучано Спаллетти Массимилиано Аллегри Наполи Никола Аморузо Душан Влахович
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НАПОЛИ САЛЕРНИТАНА
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