Сакки: «Наполи» побеждает благодаря идеям, а не деньгам»

Бывший наставник «Милана» и итальянской сборной Арриго Сакки не устает восхищаться «Наполи», даже несмотря на то, что тот отнимает чемпионский титул именно у «Милана». Сакки считает, что залогом успеха «Наполи» стал не большой бюджет, как у иных клубов, а передовые идеи, которые позволили клубу выдавать красивый футбол на протяжении практически всего сезона.

- Де Лаурентис потратил намного меньше, чем «Ювентус» или «Интер», инвестируя в идеи, в игру. Может, он и не нравится многим, но умеет принимать верные решения, - цитирует Сакки итальянское новостное агентство ITASportPress.

Де Лаурентис возглавил клуб в 2004 году.