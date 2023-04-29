Голкипер «Салернитаны» Гильермо Очоа может продолжить карьеру в Англии.

37-летний футболист, вероятно, станет свободным агентом после завершения текущего сезона – его контракт с «Салернитаной» истекает через два месяца. Клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с мексиканцем, однако тот весьма востребован на трансферном рынке: согласно сведениям Azteca Deportes, кандидатуру Очоа рассматривают английские «Тоттенхэм», «Челси» и «Астон Вилла», ведущие поиски нового вратаря на предстоящий сезон.

Гильермо Очоа защищает ворота «Салернитаны» с января текущего года. Он провёл 14 матчей за «морских коньков», пропустив 23 гола.