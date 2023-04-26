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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» не контактировал с Осимхеном

26 Апреля 2023 • 14:33 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
29.04 16:00

Французский «ПСЖ» пока не начинал переговоры по трансферу нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Как сообщает Mundo Deportivo, окружение нигерийца отрицает слухи о том, что у футболиста на столе есть предложение от парижского клуба.

Отметим, что Осимхен является трансферной целью многих европейских топ-клубов. Главными претендентами считаются мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Осимхен записал на свой актив 21 гол в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А, что делает его лучшим бомбардиром турнира. Виктор ранее выступал во Франции в составе «Лилля».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Виктор Осимхен
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НАПОЛИ САЛЕРНИТАНА
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