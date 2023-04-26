«ПСЖ» не контактировал с Осимхеном

Французский «ПСЖ» пока не начинал переговоры по трансферу нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Как сообщает Mundo Deportivo, окружение нигерийца отрицает слухи о том, что у футболиста на столе есть предложение от парижского клуба.

Отметим, что Осимхен является трансферной целью многих европейских топ-клубов. Главными претендентами считаются мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Осимхен записал на свой актив 21 гол в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А, что делает его лучшим бомбардиром турнира. Виктор ранее выступал во Франции в составе «Лилля».