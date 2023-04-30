Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Когда теперь «Наполи» может стать чемпионом Италии

30 Апреля 2023 • 18:22 Комментировать (1)
Наполи
1:1
Салернитана
окончен

«Наполи» мог оформить титул чемпиона Италии в воскресенье, но не обыграл дома «Салернитану» - матч завершился вничью со счётом 1:1.

Следующий свой матч Серии А команда Лучано Спаллетти проведёт 4 мая – против «Удинезе». Чтобы оформить скудетто, неаполитанцам будет достаточно набрать один зачётный балл в Удине.

Впрочем, «Наполи» может стать чемпионом ещё до выхода на поле. Дело в том, что ближайшие преследователи неаполитанцев – «Ювентус» и «Лацио» – свои игры проведут 3 мая. При определённых результатах уже в среду вечером «Наполи» может получить титул чемпиона. 

Стоит сказать, что для «Ювентуса» «Наполи» может стать недосягаемым уже в воскресенье. Это случится, если туринцы не обыграют «Болонью». Не пропустите текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, что «Наполи» в последний раз становился чемпионом Италии в 1990 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ЮвиК
30 Апреля 2023 в 18:32
Что сделают болельщики со Спалетти если проиграет оставшиеся 6 игр, а Юве в 6 победит? Да ничего! Грац болельщиков Наполи со скудетто!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
3
1
1.97 3.60 3.95
Видео
Окончен
Кремонезе Кремонезе
Верона Верона
1
1
2.70 3.35 2.70
Видео
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Эмполи Эмполи
2
1
1.97 3.60 3.90
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Салернитана Салернитана
1
1
14.00 1.04 100.00
Видео
30.04.23 в 19:00
Фиорентина Фиорентина
Сампдория Сампдория
1.56 4.20 6.20
Видео
30.04.23 в 21:45
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
3.55 3.05 2.33
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
18:22 · Италия. Серия А
Когда теперь «Наполи» может стать чемпионом Италии 1
18:04 · Италия. Серия А
«Сассуоло» в меньшинстве перевернул матч с «Эмполи» и победил
18:00 · Италия. Серия А
«Кремонезе» вдесятером упустил победу над «Вероной»
17:56 · Италия. Серия А
Первый блин комом: «Салернитана» отложила празднования чемпионства «Наполи»
17:48 · Италия. Серия А
Мхитарян высказался о победе над «Лацио»
17:43 · Италия. Серия А
Около стадиона «Наполи» собираются люди – команда близка к чемпионству
16:58 · Италия. Серия А
«Наполи» не смог забить «Салернитане» в первом тайме – без победы чемпионство будет отложено
15:39 · Италия. Серия А
Маротта ответил на вопрос о будущем Лукаку
15:35 · Италия. Серия А
Игрок «Интера» травмировался, забивая гол
15:34 · Италия. Серия А
«Рома» заинтересована в услугах Рамуша
15:31 · Италия. Серия А
«Интер» одержал волевую победу над «Лацио» и подсобил «Наполи» 2
15:30 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 1
15:27 · Италия. Серия А
«Наполи» может стать чемпионом Италии уже сегодня!
15:20 · Англия. Премьер-лига
Дибала может сменить «Рому» на клуб АПЛ 1
14:59 · Италия. Серия А
Пандев: «Интер» заслуживает место в финале Лиги чемпионов»
Все новости
Рекомендуем