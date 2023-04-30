Когда теперь «Наполи» может стать чемпионом Италии

«Наполи» мог оформить титул чемпиона Италии в воскресенье, но не обыграл дома «Салернитану» - матч завершился вничью со счётом 1:1.

Следующий свой матч Серии А команда Лучано Спаллетти проведёт 4 мая – против «Удинезе». Чтобы оформить скудетто, неаполитанцам будет достаточно набрать один зачётный балл в Удине.

Впрочем, «Наполи» может стать чемпионом ещё до выхода на поле. Дело в том, что ближайшие преследователи неаполитанцев – «Ювентус» и «Лацио» – свои игры проведут 3 мая. При определённых результатах уже в среду вечером «Наполи» может получить титул чемпиона.

Стоит сказать, что для «Ювентуса» «Наполи» может стать недосягаемым уже в воскресенье. Это случится, если туринцы не обыграют «Болонью». Не пропустите текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, что «Наполи» в последний раз становился чемпионом Италии в 1990 году.