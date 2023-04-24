Аллегри: «Де Лаурентис хотел назначить меня в «Наполи», но я сделал другой выбор»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что летом 2021 года мог возглавить «Наполи». Напомним, после неудачных переговоров с Аллегри, президент «партенопеи» Аурелио де Лаурентис в конечном итоге сделал выбор в пользу Лучано Спаллетти.

«Де Лаурентис действительно хотел назначить меня в «Наполи», но в конечном итоге я сделал другой выбор», – признался Аллегри на пресс-конференции.

«Ювентус» сейчас располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А, тогда как «Наполи» за семь туров до конца чемпионата нужно пять очков для того, чтобы выиграть золотые медали под руководством Лучано Спаллетти.