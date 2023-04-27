Президент «Наполи» отреагировал на перенос матча, который может стать чемпионским

Матч чемпионата Италии между «Наполи» и «Салернитаной» был перенесён с 29 на 30 апреля по соображениям безопасности. Это даёт возможность команде Лучано Спаллетти отпраздновать титул (если он будет оформлен в этом туре) на поле после финального свистка. Дело в том, что неаполитанцы уже будут знать результат «Лацио», и если римляне не обыграют «Интер», то «Наполи» для чемпионства хватит победы.

Комментарий по поводу переноса матча дал президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис.

«Я очень доволен. Профилактика лучше, чем лечение. Этот город любит праздновать, и лучше делать это в безопасности», - сказал де Лаурентис, чьи слова приводит Football Italia.