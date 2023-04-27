«Наполи» может отпраздновать чемпионство на поле – матч команды перенесли

Матч чемпионата Италии между «Наполи» и «Салернитаной» пройдёт не 29, а 30 апреля. Об этом сообщает Il Corriere dello Sport, называя решение официальным. Игру перенесли по соображениям безопасности.

Для «Наполи» такой перенос на руку. Точное время начала матча против «Салернитаны» пока не определено – данные источников в Италии разнятся – однако команда Лучано Спаллетти точно будет знать результат игры между «Интером» и «Лацио». Если римляне не выиграют в Милане, то «Наполи» при своей победе станет чемпионом. Таким образом, неаполитанцы будут иметь возможность отпраздновать титул на поле после финального свистка. Проведение игры в субботу такую возможность в этом туре исключало.

Напомним, что «Наполи» близок к первому чемпионскому титулу с 1990 года.