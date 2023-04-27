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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» нашёл замену Осимхену в другом топ-клубе Серии А

27 Апреля 2023 • 22:57 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
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29.04 16:00

«Наполи» рассматривает возможность подписания нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама.

Грядущим летом неаполитанцы могут остаться без Виктора Осимхена, лидирующего в списке бомбардиров Серии А. Интерес к 24-летнему форварду проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ», поэтому в «Наполи» уже готовятся к потенциальному уходу своей звезды. Согласно сведениям TMW, в качестве замены руководство «адзурри» рассматривает футболиста «Ромы» Тэмми Абрахама, на которого, по слухам, также претендуют представители Английской премьер-лиги.

Трансферная стоимость Тэмми Абрахама оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Наполи Тэмми Абрахам Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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