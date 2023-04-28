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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки: «Наполи» сотворил чудо»

28 Апреля 2023 • 04:47 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
1 1.23 X 6.10 2 13.00
29.04 16:00

Бывший тренер итальянского «Милана» Арриго Сакки считает, что «Наполи» совершил чудо, подразумевая сверхуверенные выступления клуба в чемпионате Италии. Не выигрывавший Скудетто с 1990 года «Наполи» сейчас все ближе к чемпионскому титулу - по сути, он может выиграть его уже в следующем туре.

- Они совершили чудо. В начале сезона никто не поставил бы на то, что они проведут такой сезон. Не знаю, рассчитывал ли Спаллетти на такое, но для побед нужны и определенные амбиции, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Арриго Сакки тренировал «Милан» с 1987 по 1991 год, затем он работал со сборной Италии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Арриго Сакки
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НАПОЛИ САЛЕРНИТАНА
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