Сакки: «Наполи» сотворил чудо»

Бывший тренер итальянского «Милана» Арриго Сакки считает, что «Наполи» совершил чудо, подразумевая сверхуверенные выступления клуба в чемпионате Италии. Не выигрывавший Скудетто с 1990 года «Наполи» сейчас все ближе к чемпионскому титулу - по сути, он может выиграть его уже в следующем туре.

- Они совершили чудо. В начале сезона никто не поставил бы на то, что они проведут такой сезон. Не знаю, рассчитывал ли Спаллетти на такое, но для побед нужны и определенные амбиции, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Арриго Сакки тренировал «Милан» с 1987 по 1991 год, затем он работал со сборной Италии.