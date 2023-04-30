«Наполи» может стать чемпионом Италии уже сегодня!

В воскресенье «Интер» добился волевой победы над «Лацио» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии – 3:1. Этот результат означает, что «Наполи» может оформить титул чемпиона Серии А уже в воскресенье. Для этого команде Лучано Спаллетти необходимо и достаточно обыграть на своём поле «Салернитану».

Игра между «Наполи» и «Салернитаной» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле в Неаполе во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в последний раз «Наполи» становился чемпионом Италии в далёком 1990 году.