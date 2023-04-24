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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Могу написать книгу о том, что мне понравилось в матче с «Ювентусом»

24 Апреля 2023 • 12:53 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
29.04 16:00

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти остался доволен итогами выездного матча против туринского «Ювентуса» в Серии А. Поединок завершился победой «партенопеи» со счётом 1:0 благодаря голу Джакомо Распадори в компенсированное ко второму тайму время.

«Могу написать книгу о том, что мне понравилось в матче с «Ювентусом». Ребята продемонстрировали отличный характер и реакцию в последние три дня после вылета из Лиги чемпионов», – сказал Спаллетти на послематчевой пресс-конференции.

Для первой победы в чемпионате с 1990 года «Наполи» нужно набрать всего 5 очков в оставшихся 7 турах.

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Ювентус Лучано Спаллетти Наполи
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НАПОЛИ САЛЕРНИТАНА
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