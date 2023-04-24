Спаллетти: «Могу написать книгу о том, что мне понравилось в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти остался доволен итогами выездного матча против туринского «Ювентуса» в Серии А. Поединок завершился победой «партенопеи» со счётом 1:0 благодаря голу Джакомо Распадори в компенсированное ко второму тайму время.

«Могу написать книгу о том, что мне понравилось в матче с «Ювентусом». Ребята продемонстрировали отличный характер и реакцию в последние три дня после вылета из Лиги чемпионов», – сказал Спаллетти на послематчевой пресс-конференции.

Для первой победы в чемпионате с 1990 года «Наполи» нужно набрать всего 5 очков в оставшихся 7 турах.