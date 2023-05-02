Диа повторил рекорд «Салернитаны»

В матче тридцать второго тура итальянского чемпионата Серии А «Салернитане» удалось испортить потенциальный праздник «Наполи» - за шесть минут до конца игры сенегальский нападающий Булайе Диа забил лидеру Серии А, сравнял счет и лишил того возможность выиграть чемпионат у себя дома. Для Диа гол стал уже двенадцатым в текущем сезоне - он повторил рекорд клуба по количеству голов за сезон, который доселе единолично принадлежал Марко ди Вайо и был установлен в сезоне 1998/1999. В следующем туре «Салернитана» примет в домашнем матче «Фиорентину». Это случится уже завтра, третьего мая.