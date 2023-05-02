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Чемпионат Италии. Серия А

Диа повторил рекорд «Салернитаны»

02 Мая 2023 • 05:01 Комментировать
Наполи
1:1
Салернитана
окончен

В матче тридцать второго тура итальянского чемпионата Серии А «Салернитане» удалось испортить потенциальный праздник «Наполи» - за шесть минут до конца игры сенегальский нападающий Булайе Диа забил лидеру Серии А, сравнял счет и лишил того возможность выиграть чемпионат у себя дома. Для Диа гол стал уже двенадцатым в текущем сезоне - он повторил рекорд клуба по количеству голов за сезон, который доселе единолично принадлежал Марко ди Вайо и был установлен в сезоне 1998/1999. В следующем туре «Салернитана» примет в домашнем матче «Фиорентину». Это случится уже завтра, третьего мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Салернитана Булайе Диа
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