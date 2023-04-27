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Чемпионат Германии. Бундеслига

Осимхен может перейти в «Баварию» из-за своей девушки

27 Апреля 2023 • 14:55 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
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29.04 16:00

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может согласиться на трансфер в мюнхенскую «Баварию» из-за своей девушки. Подруга футболиста Стефани родом из Германии и была бы не прочь вернуться на родину. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.

Напомним, Осимхен также имеет варианты с продолжением карьеры в «Челси» или «Манчестер Юнайтед». Нигериец мечтает играть в Английской премьер-лиге, но при этом также открыт к переходу в «Баварию». Правда, мюнхенцев пока отпугивает запрашиваемая сумма трансфера в размере 150 миллионов евро.

Осимхен в этом сезоне забил 21 гол в Серии А. Нигериец является лучшим бомбардиром этого розыгрыша чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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НАПОЛИ САЛЕРНИТАНА
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