Осимхен может перейти в «Баварию» из-за своей девушки

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может согласиться на трансфер в мюнхенскую «Баварию» из-за своей девушки. Подруга футболиста Стефани родом из Германии и была бы не прочь вернуться на родину. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.

Напомним, Осимхен также имеет варианты с продолжением карьеры в «Челси» или «Манчестер Юнайтед». Нигериец мечтает играть в Английской премьер-лиге, но при этом также открыт к переходу в «Баварию». Правда, мюнхенцев пока отпугивает запрашиваемая сумма трансфера в размере 150 миллионов евро.

Осимхен в этом сезоне забил 21 гол в Серии А. Нигериец является лучшим бомбардиром этого розыгрыша чемпионата Италии.