Спортивный директор «Наполи» прокомментировал слухи об уходе в «Ювентус»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли отреагировал на недавние заявления СМИ.

На днях в итальянской прессе сообщили, что «Ювентус», ведущий поиски нового спортивного директора, намерен обратиться к услугам Джунтоли.

«Я и «Ювентус»? Это всего лишь домыслы журналистов. У меня контракт с «Наполи», и ничего нового в этом вопросе не предвидится», – заявил в интервью DAZN Джунтоли.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А с 78 очками после 31 тура. «Ювентус» располагается на второй строчке, имея в своём активе 61 балл. Недавний очный матч команд завершился победой неаполитанцев – 1:0.