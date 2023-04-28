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Тен Хаг: «Мы не отпустим Гарначо на молодёжный чемпионат мира»

28 Апреля 2023 • 15:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
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30.04 16:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал отпускать вингера Алехандро Гарначо на чемпионат мира до 20 лет. Напомним, что аргентинец вдобавок сейчас травмирован.

«Нет, мы не отпустим Гарначо на молодёжный чемпионат мира со сборной Аргентины. Завтра он возобновит тренировки в лёгком режиме, затем мы посмотрим, когда его можно вернуть к занятиям с командой и полноценным матчам», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Гарначо в нынешнем сезоне отметился двумя голами и двумя ассистами в чемпионате Англии. Алехандро пользуется большим доверием со стороны главного тренера «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо
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