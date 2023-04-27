«Милан» может отказаться от подписания Наби Кейта из-за Ориги

«Милан» сомневается в приглашении полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта.

28-летний футболист покинет ряды мерсисайдцев грядущим летом в связи с истекающим контрактом. Как известно, услуги гвинейца были предложены «Милану», однако руководство «россонери» не уверено в подписании хавбека. По данным Corriere dello Sport, одна из причин сомнения итальянского гранда заключается в не самом успешном выступлении Дивока Ориги, который также перешёл из «Ливерпуля» в «Милан» прошлым летом в качестве свободного агента.

Наби Кейта отыграл 13 матчей за «Ливерпуль» в текущем сезоне во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями.