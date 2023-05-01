Кейн – о матче с «Ливерпулем»: «Мучительное поражение»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн побеседовал с журналистами после неудачи своей команды в поединке с «Ливерпулем» (3:4).

«Шпоры» вернулись в игру на 93-й минуте, отыграв три мяча, но сразу же пропустили вновь, оставшись в итоге ни с чем.

«Мы ужасно провели стартовые 20 минут, нам следует быстрее вкатываться в большие матчи. Следующие 75 минут – совсем другое дело, мы совершили заслуженный камбэк. Произошедшее в самом конце трудно объяснить. Нужно разобраться, почему так произошло. Сейчас мы испытываем чувство мучительного поражения. Таблица не лжёт – «Тоттенхэм» находится там, где и заслуживает быть», – заявил в интервью Sky Sports Кейн.

С 54 набранными очками после 34-х туров «Тоттенхэм» занимает шестое место в Премьер-лиге.