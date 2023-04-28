Тренер «Тоттенхэма» Мэйсон: «Англия не ценит Кейна, он потрясающий игрок»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон высказался о нападающем Гарри Кейне. Экс-хавбек «шпор» считает, что Англия не ценит форварда, который уже стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

«Эта страна не ценит Кейна, он потрясающий игрок. Мне повезло пройти с ним через академию «Тоттенхэма». Сейчас я являюсь его тренером, и могу сказать, что это большое удовольствие», – сказал Мэйсон на пресс-конференции.

Напомним, у Кейна заканчивается контракт с «Тоттенхэмом» летом 2024 года. Футболиста связывают с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом.