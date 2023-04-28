«Ливерпуль» продолжает следить за Сангаре

Полузащитник ПСВ Эйндховен Ибрагим Сангаре остаётся в сфере интересов «Ливерпуля». По информации от 90 min, команда Юргена Клоппа продолжает следить за ивуарийским хавбеком.

Отмечается, что Сангаре является лишь одним из вариантов для «Ливерпуля» на усиление полузащиты грядущим летом. За футболистом также следят два других английских клуба – лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

25-летний Сангаре в этом сезоне записал на свой актив пять голов и одну результативную передачу в чемпионате Нидерландов. Полузащитник ранее выступал во Франции в составе «Тулузы». За ПСВ Ибрагим проводит третий сезон.