Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» продолжает следить за Сангаре

28 Апреля 2023 • 10:33 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1 1.52 X 4.70 2 5.50
30.04 18:30

Полузащитник ПСВ Эйндховен Ибрагим Сангаре остаётся в сфере интересов «Ливерпуля». По информации от 90 min, команда Юргена Клоппа продолжает следить за ивуарийским хавбеком.

Отмечается, что Сангаре является лишь одним из вариантов для «Ливерпуля» на усиление полузащиты грядущим летом. За футболистом также следят два других английских клуба – лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

25-летний Сангаре в этом сезоне записал на свой актив пять голов и одну результативную передачу в чемпионате Нидерландов. Полузащитник ранее выступал во Франции в составе «Тулузы». За ПСВ Ибрагим проводит третий сезон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСВ Ибрагим Сангаре трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Апреля
10:40 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Получить работу в «Атлетико» или «Барселоне» очень сложно, поэтому я покинул Испанию»
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продолжает следить за Сангаре
10:22 · Англия. Премьер-лига
Глен Джонсон: «Не согласен с Рангником, что Нкунку ране переходить в «Челси»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Жезус — о чемпионской гонке: «Ещё ничего не потеряно»
09:22 · Англия. Премьер-лига
Реднапп выбрал новый клуб для Кейна
08:26 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и миланские клубы сразятся за форварда из АПЛ
08:20 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» нашёл усиление в клубе АПЛ
07:58 · Англия. Премьер-лига
«Ницца» может подписать экс-защитника «Барселоны»
07:50 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» нацелился на бразильского нападающего
07:23 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о травмированном Магуайре
07:14 · Англия. Премьер-лига
Фанат «Челси» - Лэмпарду: «Тренировать – это не твоё»
07:06 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Тоттенхэма» требуют отставки Леви
07:01 · Англия. Премьер-лига
Смит: «Разгром «Арсенала» от «Манчестер Сити» не стал сюрпризом»
06:53 · Англия. Премьер-лига
Немецкий функционер отказался работать в «Челси»
06:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал свою главную трансферную цель
Все новости
Рекомендуем