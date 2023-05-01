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Жота: «Важный момент для меня и для команды»

01 Мая 2023 • 03:34 Комментировать
Ливерпуль
4:3
Тоттенхэм
окончен

В тридцать четвертом туре английского чемпионата «Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма» благодаря голу Диогу Жоты, который в последнее время стал очень часто забивать. Португальский игрок прокомментировал итоги игры, он заявил, что очень счастлив забить победный гол.

- Важный момент для меня и для команды. Победный гол на последней минуте всегда запоминается. Но плохо, что мы вели 3:0 и позволили сопернику сравнять счет. Тем не менее, менталитет сделал свое дело - мы пошли вперед и забили четвертый. Надеюсь, так будет получаться и впредь, - цитирует слова Жоты BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Диогу Жота
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