Жота: «Важный момент для меня и для команды»

В тридцать четвертом туре английского чемпионата «Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма» благодаря голу Диогу Жоты, который в последнее время стал очень часто забивать. Португальский игрок прокомментировал итоги игры, он заявил, что очень счастлив забить победный гол.

- Важный момент для меня и для команды. Победный гол на последней минуте всегда запоминается. Но плохо, что мы вели 3:0 и позволили сопернику сравнять счет. Тем не менее, менталитет сделал свое дело - мы пошли вперед и забили четвертый. Надеюсь, так будет получаться и впредь, - цитирует слова Жоты BBC Sport.