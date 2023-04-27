Линекер: «Александер-Арнольд – лучший распасовщик в Англии»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер назвал защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда лучшим распасовщиком страны. Вчера фуллбек мерсисайдцев отдал свою седьмую голевую передачу в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Произошло это в гостевом поединке с «Вест Хэмом», где «Ливерпуль» отпраздновал победу 2:2.

«Александер-Арнольд – лучший распасовщик в Англии. Он постепенно переходил на ту позицию, для игры на которой был рождён, и где выступал с самого детства», – цитирует Линекера Liverpool Echo.

Трент дебютировал за «Ливерпуль» ещё в сезоне-2016/17. Главный тренер Юрген Клопп интегрировал англичанина в состав из академии.