«Тоттенхэм» установил свой антирекорд по пропущенным голам в АПЛ за месяц

Апрель получился очень насыщенным в смысле матчей чемпионата в Англии - «Тоттенхэм», к примеру, сыграл целых шесть матчей. И пропустил в них целых семнадцать мячей - по 2,83 за матч в среднем. Как оказалось, для лондонского клуба это стало абсолютным антирекордом за все время выступлений в АПЛ - еще ни разу, ни за один календарный месяц года, клуб не пропускал целых семнадцать мячей!

От «Эвертона» и «Брайтона» «шпоры» пропустили по одному мячу, затем «Борнмут» забил целых три, «Ньюкасл» - все шесть, «Манчестер Юнайтед» два, и, наконец, в воскресенье «Ливерпуль» забил еще четыре.