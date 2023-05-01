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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» установил свой антирекорд по пропущенным голам в АПЛ за месяц

01 Мая 2023 • 23:57 Комментировать
Ливерпуль
4:3
Тоттенхэм
окончен

Апрель получился очень насыщенным в смысле матчей чемпионата в Англии - «Тоттенхэм», к примеру, сыграл целых шесть матчей. И пропустил в них целых семнадцать мячей - по 2,83 за матч в среднем. Как оказалось, для лондонского клуба это стало абсолютным антирекордом за все время выступлений в АПЛ - еще ни разу, ни за один календарный месяц года, клуб не пропускал целых семнадцать мячей!

От «Эвертона» и «Брайтона» «шпоры» пропустили по одному мячу, затем «Борнмут» забил целых три, «Ньюкасл» - все шесть, «Манчестер Юнайтед» два, и, наконец, в воскресенье «Ливерпуль» забил еще четыре. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
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