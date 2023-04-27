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Клопп: «Ливерпуль» и Нуньес до сих пор привыкают друг к другу»

27 Апреля 2023 • 11:11 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
30.04 18:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь настоял на том, что нападающему Дарвину Нуньесу нужно дать время на адаптацию. Уругваец летом перебрался на «Энфилд» из лиссабонской «Бенфики» за 80 миллионов евро.

«Ливерпуль» и Нуньес до сих пор привыкают друг к другу. Сейчас мы начали играть немного в другом стиле, поэтому ему нужно адаптироваться. Но я всё равно считаю Дарвина настоящей машиной», – сказал Клопп на послематчевом интервью после победы над «Вест Хэмом» на выезде.

23-летний Нуньес в этом сезоне отметился девятью голами и тремя результативными передачами в Английской премьер-лиге. В прошлой кампании уругваец забил 26 голов в чемпионате Португалии за «Бенфику».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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