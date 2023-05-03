Салах сыграл свой 300-й матч за «Ливерпуль»

Минувший матч «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» стал 300-м в футболке английского клуба для Мохамеда Салаха, и он отметил его приличествующим образом - забил свой 184-й гол за клуб, а команда победила со счетом 4:3.

Напомним, что Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года, он перебрался туда из «Ромы», а ранее успел поиграть не только за другой итальянский клуб, «Фиорентину», но и за английский «Челси», где его таланты так и не разглядели.

В текущем сезоне на счету египтянина уже семнадцать голов, он снова является лучшим бомбардиром команды. Сегодня вечером «Ливерпуль» сыграет дома с «Фулхэмом».