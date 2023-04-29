Кейн: «Играть на «Энфилде» всегда очень трудно»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мыслями о предстоящей выездной встрече с «Ливерпулем».

Поединок состоится в воскресенье. На данный момент «шпоры» располагаются на пятой строчке с 54 набранными очками, проведя 33 матча, а «Ливерпуль» отстаёт на один балл, сыграв при этом на одну встречу меньше.

«Играть на «Энфилде» всегда очень трудно, – высказывается Кейн, цитируемый изданием Liverpool Echo. – «Ливерпуль» находится в том же положении, что и мы, и имеет ту же цель на остаток сезона. Многое будет зависеть от нас самих. Мы должны проявить смелость, чтобы добиться желаемого», – заявил лидер «Тоттенхэма» в преддверии матча.