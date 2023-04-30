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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Сможет ли «Ливерпуль» попасть в Лигу чемпионов? Нет»

30 Апреля 2023 • 22:27 Комментировать
Ливерпуль
4:3
Тоттенхэм
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не слишком верит в шансы своей команды на финиш в топ-4 Английской премьер-лиги.

После сегодняшней победы над «Тоттенхэмом» (4:3) мерсисайдцы оказались на пятой строчке, однако отставание от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» составляет семь и девять очков соответственно. У «красных дьяволов», кроме того, имеется матч в запасе.

«Сможет ли «Ливерпуль» попасть в Лигу чемпионов? Конечно, нет. Как мы это сделаем, если «Юнайтед» и «Ньюкасл» выиграют все матчи? Мы будем ближе, если они начнут терять очки, но для начала нам нужно стабильно выигрывать самим, чтобы вообще попасть в еврокубки», – цитирует BBC немецкого наставника.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп
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