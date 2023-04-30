Ришарлисон забил в АПЛ впервые почти за год

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон прервал затянувшуюся безголевую серию в матчах Английской премьер-лиги.

Бразилец поразил ворота «Ливерпуля» на 93-й минуте сегодняшней встречи, установив на табло счёт 3:3 (по ходу матча «Тоттенхэм» уступал 0:3). Забитый мяч Ришарлисона стал для него первым в составе «шпор» в рамках чемпионата Англии. Как отмечает Opta, форвард не мог забить в Премьер-лиге на протяжении 22-х матчей кряду, а его последний точный удар датирован маем прошлого года – тогда футболист ещё выступал за «Эвертон».

К большому разочарованию «Тоттенхэма», гол Ришарлисона не стал спасительным, так как «Ливерпуль» вырвал победу в концовке (4:3).