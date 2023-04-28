Льорис вряд ли поможет «Тоттенхэму» в матче с «Ливерпулем»

Голкипер и капитан лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис вряд ли поможет своей команде в ближайшем туре Английской премьер-лиги, где «шпоры» отправятся на выезд к «Ливерпулю». По информации от The Athletic, француз продолжает залечивать свою травму.

Напомним, Льорис также отсутствовал во вчерашнем матче против «Манчестер Юнайтед», который «Тоттенхэм» свёл к ничье 2:2. В основном составе «шпор» сыграл запасной голкипер Фрейзер Форстер.

Льорис в этом сезоне провёл 25 матчей в Английской премьер-лиге. Лишь в 7 из них голкипер сумел сохранить свои ворота сухими. Контракт француза с «Тоттенхэмом» действует до конца следующего сезона.