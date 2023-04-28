Фабиу Карвалью может оказаться в «Галатасарае»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью может оказаться в турецком «Галатасарае». По информации от Takvim, «львы» хотят арендовать португальского хавбека на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не прочь отдать Карвалью в аренду, чтобы футболист получал регулярную игровую практику. Правда, пока неизвестно, согласится ли руководство мерсисайдцев отдать Фабиу в турецкий чемпионат.

Карвалью в этом сезоне забил два гола в Английской премьер-лиге. Во второй половине кампании хавбек перестал получать стабильное игровое время. Португалец перешёл в «Ливерпуль» прошлым летом из «Фулхэма».