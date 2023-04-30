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Мэйсон: «Я опустошён, «Тоттенхэм» был гораздо лучше «Ливерпуля»

30 Апреля 2023 • 21:08 Комментировать
Ливерпуль
4:3
Тоттенхэм
окончен

Временный главный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон поделился мыслями о поражении своей команды от «Ливерпуля» (3:4).

«Шпоры» пропустили трижды в первые 15 минут, но сумели отыграться на 93-й. Спустя буквально минуту Диогу Жота принёс «красным» победу, забив четвёртый мяч.

«Трудно выразить словами, насколько я сейчас опустошён. Мы создали больше моментов, но проиграли матч. «Тоттенхэм» был гораздо лучше «Ливерпуля», но подарил сопернику четыре гола.

Думаю, сегодня мы показали, на что способны. Однако то, что было в первые 10-15 минут, наглядно демонстрирует наши недостатки и объясняет текущую позицию в чемпионате», – сказал в интервью Sky Мэйсон.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Райан Мэйсон
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