Мэйсон: «Я опустошён, «Тоттенхэм» был гораздо лучше «Ливерпуля»

Временный главный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон поделился мыслями о поражении своей команды от «Ливерпуля» (3:4).

«Шпоры» пропустили трижды в первые 15 минут, но сумели отыграться на 93-й. Спустя буквально минуту Диогу Жота принёс «красным» победу, забив четвёртый мяч.

«Трудно выразить словами, насколько я сейчас опустошён. Мы создали больше моментов, но проиграли матч. «Тоттенхэм» был гораздо лучше «Ливерпуля», но подарил сопернику четыре гола.

Думаю, сегодня мы показали, на что способны. Однако то, что было в первые 10-15 минут, наглядно демонстрирует наши недостатки и объясняет текущую позицию в чемпионате», – сказал в интервью Sky Мэйсон.