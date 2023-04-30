«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» озвучили составы на очный матч

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге пройдёт матч с яркой вывеской – «Ливерпуль» против «Тоттенхэма».

Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение включить в стартовый состав таких игроков: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Джонс, Эллиотт, Салах, Гакпо, Диас.

Наставник «шпор» Райан Мэйсон, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Форстер, Дайер, Ромеро, Дэвис, Порро, Хёйбьерг, Скипп, Перишич, Кулушевски, Сон, Кейн.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» начнут матч на «Энфилде» в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.