Как, проиграв гонку за Конте, «Манчестер Юнайтед» обошёл «Тоттенхэм»

В четверг «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром. Этот результат скорее на руку «красным дьяволам», которые сохранили место в топ-4. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о траекториях команд, которые пересеклись полтора года назад.

В четверг «Тоттенхэм» в рамках Премьер-лиги принимал «Манчестер Юнайтед». Предыдущая встреча команд в Лондоне в чемпионате страны прошла полтора года назад. Интересно, что с тех пор оба коллектива успели уже по несколько раз поменять наставника. К поединку 30 октября 2022 года обе команды подходили в нелучшем положении, и тогда всерьёз обсуждали увольнения главных тренеров Нуну Эшпириту Санту и Оле-Гуннара Сульшера. Тогда «манкунианцы» победили, и «Тоттенхэм» принял решение уволить португальца всего через три месяца после его назначения.

Уже в то время говорили, что «Тоттенхэм» спешил расстаться с португальцем, чтобы успеть подписать Антонио Конте. Причём конкурентом «шпор» в борьбе за итальянца считался как раз «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» медлили, и Конте подписал контракт с лондонцами. Интересно, что уже через 22 дня после прихода итальянца в «Тоттенхэм» «МЮ» всё же уволил Сульшера. В отсутствие Конте на «Олд Траффорд» решили позвать Ральфа Рангника как временную кандидатуру до конца сезона.

Если смотреть на итог прошлого сезона, то «Тоттенхэм», безусловно, оказался в выигрыше. Конте вывел «шпор» в Лигу чемпионов, в то время как в «Манчестер Юнайтед» творился полный хаос. Неудивительно, что по итогам сезона Рангник и вовсе покинул клуб, хотя изначально договаривался, что останется в качестве советника руководства и будет участвовать в спортивной жизни.

Однако, если посмотреть на текущую ситуацию, то, кажется, «Манчестер Юнайтед» повезло, что «Тоттенхэм» оперативнее успел подписать Конте. Эффект итальянца в прошлом сезоне завершился, а в этом «шпоры» вернулись в статус середняка. Конечно, не случилось такого провала, как у «Челси», да и «Ливерпуль» пока выглядит хуже, но едва ли это может успокаивать «Тоттенхэм».

Проблема «шпор» даже не столько в результатах. Например, если сравнивать с «Ливерпулем», то решение проблем мерсисайдцев выглядит понятно, ведь надо просто состав усилить. Что же делать «Тоттенхэму», непонятно. Команде нужна тотальная перестройка, при этом летом есть большой риск потерять своего лидера Гарри Кейна. Любой тренер, который примет «шпор» в следующем сезоне, будет вынужден серьёзно разгребать все проблемы.

В свою очередь «Манчестер Юнайтед», по сути, именно этот сезон и потратил на устранение хаоса, который был. Эрик тен Хаг пока ещё не все проблемы решил, но явно сделал очень многое в этом направлении. «МЮ» убрал нескольких игроков, которые не подходят под структуру нидерландского тренера, приобрел подходящих. У «манкунианцев» игра приобрела структуру, и понятно, куда надо двигаться, чтобы прогрессировать. При этом тен Хаг добавил «МЮ» тот баланс, на который нельзя было рассчитывать при Конте.

Самым причудливым итогом этой борьбы «МЮ» и «Тоттенхэма» может стать трансфер Гарри Кейна летом. Капитан «шпор» хочет успеть что-то выиграть в своей карьере, но текущее состояние его команды не внушает оптимизма. В конце концов «МЮ» даже в этом сезоне завоевал трофей. Пусть это и был Кубок Лиги, но у Кейна и его нет. При этом именно капитан сборной Англии многими считается едва ли не идеальной кандидатурой для «МЮ», чтобы усилить атаку.

Роман Андреев