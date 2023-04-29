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Кейн: «В матче с «Манчестер Юнайтед» мы показали, что можем быть едины»

29 Апреля 2023 • 10:03 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
1 1.50 X 4.90 2 5.60
30.04 18:30

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился эмоциями от матча с «Манчестер Юнайтед», где его команда вырвала ничью, проигрывая в счёте 0:2.

«В матче с «Манчестер Юнайтед» мы показали, что можем быть едины как команда. Было легко сдаться после 0:2 в перерыве, но мы вышли сражаться. Команда показала голод и желание. Райан Мэйсон проделал замечательную работу. Он привёл нас в чувство за короткий срок», – цитирует Кейна Sky Sports.

В следующем туре Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» отправится на выезд к «Ливерпулю». Игра состоится завтра в 18:30 по московскому времени.

На счету Кейна 24 гола в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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