Полузащитник «Интера» Николо Барелла может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

На итальянца претендуют английский «Ливерпуль», об интересе которого регулярно сообщается уже на протяжении нескольких месяцев, а также мадридский «Реал», докладывает Transfer News Central со ссылкой на испанские СМИ. «Интер» готов расстаться с 26-летним футболистом, если за него предложат 60 млн евро.

Контракт Николо Бареллы с «нерадзурри» рассчитан до 2026 года. В нынешней кампании игрок провёл 43 матча за коллектив Симоне Индзаги во всех турнирах, став автором восьми забитых мячей и девяти ассистов.