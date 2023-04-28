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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Моё будущее известно до 2024 года»

28 Апреля 2023 • 14:02 Комментировать
Реал Мадрид
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Альмерия
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29.04 19:30

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о планах на будущее во главе «королевского» клуба.

«Моё будущее уже известно. Оно известно до 2024 года. Что будет дальше, мне неизвестно», — заявил итальянский специалист на пресс-конференции перед матчем против «Альмерии».

Напомним, что контракт Анчелотти с мадридским клубом действует до конца следующего сезона. По слухам, 63-летний тренер может возглавить сборную Бразилии. За два периода тренерской работы на «Сантьяго Бернабеу» (2013 - 2015, 2021 - н.в) Карло Анчелотти выиграл два розыгрыша Лиги чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД АЛЬМЕРИЯ
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