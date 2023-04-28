Анчелотти: «Модрич травмирован, мы не знаем, когда он вернётся»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что у полузащитника Луки Модрича травма подколенного сухожилия. Ранее сообщалось, что хорватский хавбек пропустит две недели и не сыграет в финале Кубка Испании с «Осасуной» и в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Модрич? Он травмирован, мы не знаем, когда он вернётся. Мы очень опечалены. Надеемся, что он вернётся как можно быстрее. Пока я не могу сказать вам, стоит ли его ждать в финале Кубка Испании с «Осасуной», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Финал Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Осасуной» состоится 6 мая.