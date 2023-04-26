Федерация футбола Бразилии выдвинула ультиматум Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в скором времени должен будет принять решение о своём будущем.

Сам специалист неоднократно заявлял во время пресс-конференций, что намеревается отработать предстоящий сезон в «Реале». При этом, как отмечает Madrid Xtra со ссылкой на Geglobo, итальянец до сих пор не отклонил предложение возглавить сборную Бразилии, но и не ответил на него согласием. Федерация футбола Бразилии выдвинула наставнику ультиматум – он должен дать окончательный ответ не позднее 25 мая.

Контракт Карло Анчелотти с мадридским «Реалом» рассчитан до конца сезона 2023/24.