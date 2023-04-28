«Реал» рассказал о травме Модрича

«Реал» на своём официальном сайте выпустил пресс-релиз о состоянии полузащитника Луки Модрича, угодившего в лазарет.

«По итогам обследования Модрича медицинской службой у игрока выявили травму задней части бедра левой ноги», - говорится в сообщении.

Сроки восстановления Модрича «Реал» не называет. При этом испанские СМИ говорят о том, что 37-летний хорват пропустит приблизительно две недели. Таким образом, Модрич рискует пропустит не только кубковый финал, но и первый полуфинал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В сезоне 2022/2023 Модрич забил шесть голов и отдал шесть голевых передач в 44 матчах.