Анчелотти: «Матчи с «Манчестер Сити»? Могу заверить, что мы насладимся этими играми»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти с предвкушением ждёт полуфинальных матчей Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, в прошлом розыгрыше турнира «королевский клуб» выбил «горожан» как раз со стадии полуфинала, а затем разобрался с «Ливерпулем» в парижском финале.

«Полуфиналы Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»? Могу заверить вас, что мы насладимся этими матчами. Мы в курсе, что за три дня перед первым матчем нам предстоит сыграть в финале Кубка Испании. Мы проведём ночь в Севилье, после чего вернёмся в Мадрид и возобновим тренировки», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.