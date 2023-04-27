Куртуа может успеть восстановиться к матчу с «Альмерией»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа может успеть вернуться в строй к матчу с «Альмерией», который состоится на этих выходных в чемпионате Испании. Madrid Xtra сообщает, что у футболиста по-прежнему проблемы с желудком, но несмотря на это, он должен успеть восстановиться к матчу с «Альмерией» в субботу.

Напомним, последний поединок чемпионата с «Жироной» Куртуа пропустил. Его место занял запасной голкипер Андрей Лунин, который пропустил 4 гола. Игра завершилась поражением «Реала» со счётом 2:4 на выезде.

В матче с «Альмерией» «Реалу» точно не помогут полузащитники Лука Модрич и Марко Асенсио, а также защитники Давид Алаба и Ферлан Менди.