«Барселона» и «Реал» нацелились на хавбека «Сельты»

Полузащитник «Сельты» Уго Сотело входит в сферу интересов главных грандов Испании. По информации от Relevo, за 19-летним футболистом пристально наблюдают каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

Сотело в данный момент выступает за академию «Сельты», но игрок также успел дебютировать за взрослую команду в чемпионате Испании. В конце февраля Уго получил 16 минут в матче против «Вальядолида». Полузащитник выходил на поле в Ла Лиге и в прошлой кампании, где провёл одну минуту против каталонского «Эспаньола».

Немецкий портал Transfermarkt оценивает молодого хавбека всего в 50 тысяч евро.