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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема и Куртуа вернулись: «Реал» назвал состав на матч с «Альмерией»

29 Апреля 2023 • 17:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Альмерия
1 1.18 X 7.10 2 16.00
Через 0 ч. 47 мин.

В субботу вечером «Реал» будет проводить домашний матч чемпионата Испании против «Альмерии». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Васкес, Милитао, Рюдигер, Камавинга, Тчуамени, Себальос, Кроос, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.

Как видим, нападающий Карим Бензема и вратарь Тибо Куртуа вернулись в основу «Реала». Они пропускали прошлый матч против «Жироны» (поражение 2:4).

Матч «Реал» - «Альмерия» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

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Реал Мадрид Карим Бензема Тибо Куртуа
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