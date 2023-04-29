Бензема и Куртуа вернулись: «Реал» назвал состав на матч с «Альмерией»

В субботу вечером «Реал» будет проводить домашний матч чемпионата Испании против «Альмерии». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Васкес, Милитао, Рюдигер, Камавинга, Тчуамени, Себальос, Кроос, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.

Как видим, нападающий Карим Бензема и вратарь Тибо Куртуа вернулись в основу «Реала». Они пропускали прошлый матч против «Жироны» (поражение 2:4).

Матч «Реал» - «Альмерия» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.