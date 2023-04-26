«Реал» принял решение по будущему Начо

Мадридский «Реал» решил сохранить в своём составе центрального защитника Начо Фернандеса.

33-летний игрок может покинуть клуб по окончании сезона в качестве свободного агента, так как его действующий контракт истекает через два месяца. Как информирует инсайдер Николо Скира, в «Реале» намерены продолжить сотрудничество с ветераном команды – ему был предложен новый трудовой договор, рассчитанный до 2024 года.

Начо Фернандес выступает за «Реал» на протяжении всей профессиональной карьеры. В текущем сезоне он появился на поле в 37 матчах, по одному разу отметившись голом и результативной передачей.