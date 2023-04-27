«Реал» уверен, что Алаба будет доступен к финалу Кубка Испании и матчу против «Манчестер Сити»

В тренерском штабе мадридского «Реала» сохраняется позитивный настрой по поводу состояния защитника Давида Алабы, который сегодня притсупил к индивидуальным тренировкам на поле. По информации от Marca, в «королевском клубе» уверены, что австриец примет участие в финале Кубка Испании против «Осасуны», который состоится 6 мая в Севилье.

Источник добавляет, что в «Реале» также уверены в участии Алабы в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится 9 мая. Напомним, один из основных центральных защитников в лице Эдера Милитао пропустит первую встречу из-за перебора жёлтых карточек.