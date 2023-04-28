Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич вряд ли сыграет в первом матче с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, травма подколенного сухожилия оказалась серьёзней, чем предполагалось ранее.

У Модрича крайне маленькие шансы успеть восстановиться к игре с «Манчестер Сити». Полузащитник пропустит две недели, что также выбивает его из строя на матчи с «Альмерией», «Реал Сосьедадом» и «Осасуной», с которой «сливочные» встретятся 6 мая в рамках финала Кубка Испании.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сегодня должен дать пресс-конференцию, где подробней расскажет о состоянии Модрича.