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Модрич вряд ли сыграет в первом матче с «Манчестер Сити»

28 Апреля 2023 • 12:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Альмерия
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29.04 19:30

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич вряд ли сыграет в первом матче с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, травма подколенного сухожилия оказалась серьёзней, чем предполагалось ранее.

У Модрича крайне маленькие шансы успеть восстановиться к игре с «Манчестер Сити». Полузащитник пропустит две недели, что также выбивает его из строя на матчи с «Альмерией», «Реал Сосьедадом» и «Осасуной», с которой «сливочные» встретятся 6 мая в рамках финала Кубка Испании.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сегодня должен дать пресс-конференцию, где подробней расскажет о состоянии Модрича.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лука Модрич
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