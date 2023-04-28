«Реал» считает, что возвращение Франа Гарсии заметно усилит команду

Мадридский «Реал» с нетерпением ждёт возвращения в команду крайнего защитника Франа Гарсии. Напомним, испанца в январе выкупили у «Райо Вальекано», но оставили в клубе до конца нынешнего сезона.

По информации от Marca, «королевский клуб» видит в Гарсие серьёзное усиление на следующий сезон. Сам Фран ради возвращения в родную команду отказался от перехода в леверкузенский «Байер», где его ждал бывший игрок «Реала» Хаби Алонсо.

На счету Гарсии по два гола и ассиста в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. В последнем туре с каталонской «Барселоной» Фран забил гол и помог «Райо Вальекано» выиграть 2:1.