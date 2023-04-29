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Беллингем выбрал «Реал», но мадридский клуб не готов платить 120 миллионов евро

29 Апреля 2023 • 10:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Альмерия
1 1.17 X 7.50 2 16.00
Через 8 ч. 29 мин.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем решил перебраться в мадридский «Реал», но в трансфере возникли сложности. По информации от Diario AS, «королевский клуб» пока отказывается платить за 19-летнего англичанина 120 миллионов евро, которые требует руководство «Боруссии».

«Реал» продолжит переговоры в следующие дни с целью снизить ценник за футболиста. Руководство «сливочных» надеется, что Беллингем благодаря своему желанию сможет убедить «Боруссию» снизить сумму трансфера.

Напомним, в борьбе за Беллингема ранее участвовали такие клубы, как «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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