Беллингем выбрал «Реал», но мадридский клуб не готов платить 120 миллионов евро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем решил перебраться в мадридский «Реал», но в трансфере возникли сложности. По информации от Diario AS, «королевский клуб» пока отказывается платить за 19-летнего англичанина 120 миллионов евро, которые требует руководство «Боруссии».

«Реал» продолжит переговоры в следующие дни с целью снизить ценник за футболиста. Руководство «сливочных» надеется, что Беллингем благодаря своему желанию сможет убедить «Боруссию» снизить сумму трансфера.

Напомним, в борьбе за Беллингема ранее участвовали такие клубы, как «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».